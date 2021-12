Polícia Civil desarticula organização criminosa especializada em roubos de caminhonete

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil de Rondônia, por intermédio da 1ª Delegacia de Machadinho d’ Oeste, deflagrou na sexta-feira, 17/12/2021, a “Operação Hilux”. No dia 18/10/2021, por volta das 19h00min, dois indivíduos armados invadiram o Hotel Hebron, situado no Centro de Machadinho, e subtraíram uma Toyota Hilux e determinada quantia em dinheiro.

No curso do inquérito apurou-se que o roubo fora planejado e executado por uma organização criminosa, responsável por vários roubos à caminhonetes na região do Vale do Jamari. Outros integrantes da ORCRIM morreram em Ariquemes após confronto com policiais militares, no dia 26/10/2021, e policiais civis no dia 28/10/2021.

A autoridade policial, Dr. Celso André Kondageski, representou pela prisão preventiva dos investigados, cujo pedido fora deferido pela justiça. Na operação foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, nos municípios de Machadinho e Cujubim/RO, e dois mandados de prisão preventiva em desfavor de L.P.F.D.S, 22 anos, e O.G.D.O, 24 anos.

Durante as diligências foram encontradas na casa de L.P.F.D.S diversas porções de maconha, embaladas e separadas para a venda, algumas delas enterradas, sendo ele autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Por fim, L.P.F.D.S e O.G.D.O foram encaminhados ao presídio local onde permanecem à disposição de justiça.

Fonte: Assessoria da Polícia Civil