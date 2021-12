Policia Civil deflagra operação de combate a pornografia infantil e apreende vários dispositivos eletrônicos em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil deflagrou operação no Bairro Santa Helena, no município de Rio Branco/AC e apreendeu dispositivos eletrônicos tais como: computadores, smartphones , pendrives, HD, entre outros, com suspeitas de armazenarem conteúdo de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

A operação desencadeada pela Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca) contou com o apoio da Perícia Técnica que esteve presente no local da operação e auxiliou a equipe de investigação da especializada.

Os suspeitos foram intimados e, após serem ouvidos foram liberados.

Tudo material aprendido será encaminhado à Criminalista para análise minuciosa e extração das mídias para incorporar os elementos de prova ao inquérito investigativo.