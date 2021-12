Policia Civil deflagra 2ª da “Operção Parking” em Rio e Branco e em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta terça-feira, 21 de Dezembro, a Polícia Civil do Estado do Acre, através da DECCOR – Delegacia de Combate à Corrupção deflagrou a 2ª fase da “Operação Parking” que tem como foco investigar indícios de malversação do erário público.

Nesta fase que contou com a participação de dois delegados e mais de quarenta policiais, foram cumpridos 08 (oito) mandados de busca e apreensão e medida cautelar de afastamento de 04 (quatro) servidores do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (DERACRE) em Cruzeiro do Sul.

A operação tem por objetivo desarticular organização criminosa que atua no DERACRE em CZS, cometendo diversos crimes contra a administração pública, inclusive com participação de um advogado.

O nome da operação remete ao esquema criminoso montado para desviar bens e valores públicos durante a execução de obra no aeroporto de Cruzeiro do Sul.

Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos documentos, mídias e elementos que corroborarão com a investigação policial em curso.

Ascom/Policia Civil do Acre