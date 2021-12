Polícia Civil de Eirunepé transfere autor de estupro de vulnerável e feminicídio da enteada para Manaus

-------- Continua depois da Publicidade--------

CASO MIRELLA

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe da Delegacia Especializada de Eirunepé, efetuou nesta quinta-feira (02/12), por volta das 19:30h, a transferência de Antonio Sirlande Coelho da Silva, 28 anos, preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e feminicídio de sua enteada de 11 anos para Presídio em Manaus.

Segundo Gestor da Polícia Civil da DEP Investigador Gonzaga Rezende, informou que os crimes em apreço foram cometidos com extrema gravidade e crueldade, causando acentuado sentimento de revolta na população local, que lotaram as ruas pedindo justiças e foram também ao Aeroporto gritar por justiça por Mirella e chamando assassino no embarque do autor no avião.

Segundo Gonzaga Rezende, o vôo durou cerca de 5 horas e 30 min, para trazer o autor para a capital Manaus. O Mesmo foi encaminhado para o Presidio CDPM, Km 08, BR 174.

PROCEDIMENTOS

O autor irá responder por Feminicídio no âmbito da Lei Maria da Penha e Estupro de VULNERÁVEL. Ao término dos trâmites cabíveis, e ficará no Presídio CDPM – Manaus onde permanecerá à disposição da Justiça.

Galeria de Imagens: