Polícia Civil busca prender acusados de homicídio e dupla tentativa

No dia 24/07/2021, por volta das 02h30min, funcionários da Fazenda Jatobá, situada na Linha T15, km 11, Zona Rural de Machadinho foram emboscados por indivíduos fortemente armados que realizaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo Leandro Grigório de Oliveira, R.M. e A.A.M.

Leandro entrou em óbito no local, enquanto R.M e A.A.M foram socorridos por meios próprios à unidade de pronto atendimento de Ariquemes. No local do crime foram encontrados vários estojos deflagrados, merecendo destaque os de calibre . 30 (arma com grande poder de fogo), cal. .12. e cal. 9mm.

No curso das investigações, apurou-se que Adeildo Gonçalves Calheiros, M.W.D.S, Mario Dornellas da Costa Junior, Marcos Dione de Jesus Cruz teriam participado dos crimes.

A autoridade policial, Dr. Celso André Kondageski, representou pela prisão preventiva, cujo pedido fora deferido pela justiça. No dia 02/12/2021, M.W.D.S. preso em Mirante da Serra, sendo cumprido o mandado de prisão em seu desfavor.

Contudo, Adeildo Gonçalves Calheiros, Marcos Dione de Jesus Cruz e Mario Dornellas da Costa Junior estão foragidos. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia.

A Polícia Civil solicita que informações sobre os foragidos podem ser repassadas por meio dos telefones 197 e (69) 3581-2390, sendo garantido sigilo.

Nossa delegacia segue com 100% dos homicídios solucionados em 2021, isso se deve em razão do elevado grau de comprometimento de toda equipe, que não tem descansado para cumprir com seu dever.