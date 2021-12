Polícia apreende arsenal de armas de facção que planejava golpe em Manuel Urbano

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma denúncia anônima realizada nesse domingo, 20, fez com que as forças de segurança d o município de Manoel Urbano, distante cerca de 250 quilômetros da capital acreana, unissem forças na tentativa de prender membros de uma organização criminosa que estariam escondidos numa casa abandonada.

Mesmo com buscas, os policiais civis e militares não encontraram ninguém. De acordo com as informações, o imóvel servia como depósito para o crime, e acabaram sendo apreendidas armas e munições.

A denúncia inicial era de que desconhecidos estariam no local armados e que estariam planejando um grande golpe na cidade. O cerco foi fechado sendo encontrado para a região o que seria um verdadeiro arsenal de armas.

Ao final da operação, foram apreendidos uma escopeta, uma espingarda e um rifle, além de dois carregadores de arma de fogo, 49 munições, dentre os quais cartuchos de armas longas, que pertenciam a um certo grupo criminoso.

Fonte: ASCOM/SEJUSP