Polícia apreende 161 kg de drogas variadas em propriedade rural de Cruzeiro do Sul

Durante a Operação Hórus, programa V.I.G.I.A, no dia 30 de novembro de 2021, as Forças de Segurança composta pela Polícia Federal, Polícia Civil (DRACO/DENARC) e Polícia Militar (6°BPM/CPE), apreenderam 161,8 quilos de drogas no Município de Cruzeiro do Sul/AC.

As Polícias do Juruá uniram esforços em averiguar as informações de um carregamento havia chegado na cidade. Enquanto as Polícias Judiciárias realizavam as diligências, as Guarnições da ROTAM e GIRO da CPE do 6° Batalhão da Polícia Militar executavam operações fechando o cerco de modo que os agentes da Polícia Civil e Federal localizavam a área de depósito.

Diante da produção de conhecimento, as forças policiais deslocaram-se até uma propriedade rural encontrando todo o entorpecente apreendido, sendo 75 quilos de Maconha; 11,55 quilos de Cloridrato de Cocaína e 75,25 quilos de Oxidado de Cocaína. Três pessoas foram presas.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul para os demais procedimentos legais.

Fonte – Juruá Online