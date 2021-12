Polícia analisa câmeras e ouve amigos de jovem que denunciou estupro em rodeio

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil informou nesta quinta-feira (2) que ouviu duas amigas e um amigo que estiveram com a estudante universitária e influencer Franciane Andrade, de 23 anos, na noite de 27 de novembro, no Rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo. As informações são do Universa, do UOL.

As testemunhas prestaram depoimento na quarta-feira (1º), um dia após Franciane ter relatado que foi ao médico e constatou ter sido dopada e estuprada durante o evento.

Como o caso está em segredo de Justiça, os nomes das testemunhas e o conteúdo dos depoimentos não foram divulgados, mas as duas amigas estiveram com Franciane durante o rodeio, e o amigo se encontrou com ela após o evento.

A polícia também analisou 53 câmeras de segurança do complexo do rodeio, com um total de cerca de 12 horas de filmagens. O conteúdo das câmeras também não foi divulgado.

Ainda de acordo com o Universa, Franciane também foi ouvida pelo polícia duas vezes. Ela também realizou um exame de corpo de delito, porém o laudo ainda não ficou pronto.

