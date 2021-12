PMAC participa de planejamento nacional de estratégias sobre polícia comunitária do MJSP

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Tenente Coronel Sandro Oliveira, da Polícia Militar do Acre (PMAC), esteve reunido com representantes das demais polícias militares do país, em evento promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), nos dias 16 e 17 de dezembro. O principal objetivo do encontro foi reunir informações para a construção do Plano Nacional de Polícia Comunitária, que deverá ser implementado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).



A iniciativa do MJSP busca alinhar as boas práticas para o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas a essa área em todo o território nacional. Além disso, com o evento, pretende-se implantar grupo de trabalho para criação de projeto pedagógico de cursos para operadores e gestores de polícia comunitária no país.



Ao longo dos dois dias do encontro, os representantes estaduais debateram a temática, apresentaram propostas para a elaboração do documento, e participaram de palestras e oficinas ministradas por representantes de polícias comunitárias nacionais e internacionais.