PM prende motorista de aplicativo por tráfico de drogas em Rio Branco

Uma guarnição Força Tática do 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu, na manhã desta sexta-feira, 3, no bairro Joafra, um motorista de aplicativo por tráfico de drogas. A ação ocorreu após os policiais suspeitarem do homem, que trafegava em alta velocidade em uma moto com mala identificada para entrega de alimentos.



Durante a abordagem, realizada em frente a uma residência já conhecida pela polícia como “boca de fumo”, os policiais encontraram dentro da mala onde deveriam ser transportados alimentos, uma quantia de 117 “trouxinhas” de cocaína. O homem afirmou à polícia que comercializava as drogas para o dono da “boca de fumo”, e que ganhava cerca de 100 reais por semana pela operação.



O motorista foi preso em flagrante e conduzido, junto ao material ilícito e à moto apreendida, até a Delegacia de Flagrantes, onde serão realizadas as devidas investigações.