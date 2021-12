PM prende homem com mandado em Porto Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Companhia Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), integrante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), prendeu um homem na manhã desta terça-feira, 28, em Porto Acre, por constar um mandado de prisão em seu desfavor.

A equipe policial já tinha conhecimento do mandado e estava em patrulhamento pelo município quando avistou o indivíduo, que se encontrava na residência de sua avó. Com a entrada autorizada, a guarnição realizou a abordagem preventiva – considerando que o indivíduo é conhecido no município por ser de alta periculosidade -, nada de ilícito foi encontrado.

Foi realizada a pesquisa e a confirmação do mandado de prisão em seu desfavor e dada voz de prisão, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, para serem tomadas as deliberações em relação ao fato.