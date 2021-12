PM é assassinado a tiros após discussão na frente de casa.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – O policial militar, Tiago Jorge de Deus Melo, 35, foi assassinado a tiros por volta de 1h40 desta quarta-feira (29) na porta de casa na Rua Almir Pedreira, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Segundo informações, o PM tinha acabado de chegar em casa acompanhado da esposa, ele tentou abrir o portão mas não conseguiu. Tiago pulou o portão e ao descer, amassou o carro de um vizinho. A companheira do dono do carro que estava próximo do local começou a discussão.

O marido também apareceu e a confusão ficou maior. A esposa de Tiago afirma que o vizinho fez ameaças ao casal e que após a discussão, o homem fez uma ligação, em seguida dois homens chegaram armados e efetuaram os disparos contra o PM. Os suspeitos do crime ainda levaram a arma do policial. A esposa do PM acredita que a dupla agiu a mando do vizinho.

A Polícia Civil agora deve investigar o caso para verificar se o homicídio está relacionado a confusão ou se o sargento foi alvo de um atentado.