PM do Acre ministra palestra sobre dicas de segurança a alunos do Colégio João Calvino

Como parte da disciplina de “Polícia Comunitária”, ministrada aos alunos do Curso de Formação de Soldados 2021 (CFSd 2021), foi realizada na manhã desta quinta-feira, 2, uma palestra aos alunos do Colégio João Calvino. O tema exposto foi a respeito de “Dicas de Segurança Pessoal”.

O aluno soldado Tobias Andrade, do 5º pelotão, foi um dos palestrantes. Ele destacou a importância da ação para a sua formação profissional. “É uma experiência ímpar estarmos aqui interagindo com a sociedade e podermos contribuir com os jovens sobre dicas de segurança”, disse o militar.

Wendel Sancho, 18, é estudante do 3º ano do Ensino Médio. O jovem, que sonha em ser Bombeiro Militar, levará as informações repassadas em sala de aula para a vida. “As dicas demonstram que temos que ficar mais atentos nas ruas e importante que não temos que reagir a um roubo”, falou o adolescente.



Fátima Ferreira, desde 2017 está à frente da gestão da escola. Para ela, a palestra é fundamental para os seus alunos. “O comandante do Policiamento Escolar nos ofereceu essa palestra como uma forma de orientação aos nossos jovens, principalmente aqui na saída da escola”, disse, agradecida.