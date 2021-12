PM captura foragido da justiça com arma de fogo no segundo distrito

-------- Continua depois da Publicidade--------

Policiais militares capturaram um foragido da justiça e apreenderam com ele uma arma de fogo, após flagrante de roubo, na tarde de quarta-feira, 15, no bairro Vila Acre.

Os militares ouviram a comunicação do crime de roubo ocorrido nas proximidades do parque Chico Mendes, onde um indivíduo em uma motocicleta vermelha estava realizando roubos (arrastão) na região. Os policiais realizaram patrulhamento e avistaram um homem com as mesmas características do suspeito, que ao visualizar a equipe policial empreendeu fuga.

A guarnição iniciou acompanhamento e fez um cerco na região do segundo distrito, envolvendo outras viaturas policiais da área e o apoio de mais uma viatura do Batalhão de Policiamento Trânsito. Durante o trajeto o homem caiu da motocicleta, sendo interceptado. Foi feita a busca pessoal e uma arma de fabricação caseira foi apreendida. Ainda, em consulta no sistema, foi constatado que um mandando de prisão em aberto existia contra o indivíduo.

O homem foi encaminhado a delegacia, juntamente com armamento apreendido, para as procedimentos de praxe.