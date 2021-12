Plano de contingência à Covid-19 conta com apoio da PF, municípios e Anvisa

-------- Continua depois da Publicidade--------

Para resguardar e garantir a segurança dos acreanos, o Plano de Contingência à Covid-19 do Estado conta uma forte parceria entre Polícia Federal, Municípios, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Vigilância Sanitária Estadual, sendo as suas atribuições, monitoramento, fiscalização e interceptação.

Exemplo disso foi o caso ocorrido na última segunda-feira, 6, em que um homem, morador de Manaus, testado positivo para Covid-19, estava internado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), onde assinou o termo para sair da unidade.

“O hospital não pode segurar o paciente, se ele quiser sair, ele assina o termo de responsabilidade e vai embora. Entretanto, o rapaz ainda estava com complicações, e tentou embarcar de volta para Manaus”, relatou o chefe do Núcleo de Serviços da Vigilância Sanitária, Advagner Prado.

A tentativa do homem não teve êxito, pois a equipe de vigilância sanitária do município de Rio Branco entrou em contato com o Estado, que realizou a articulação junto à Anvisa, Polícia Federal e Infraero, para evitar que o paciente ficasse transitando, oferecendo risco à população e a si.

“O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para prestar a assistência necessária ao paciente que ainda não estava bem de saúde. O homem encontra-se em tratamento no Into-AC”, contou Advagner Prado.