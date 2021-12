PIXRatinho cai em golpe do Whatsapp e perde R$ 50 mil para criminosos

-------- Continua depois da Publicidade--------

O apresentador Ratinho revelou nesta última quarta-feira (22/12), durante o Programa do Ratinho, que caiu em um golpe no Whatsapp e perdeu R$ 50 mil. Enquanto comandava o quadro “Mesa do Ratinho”, o comunicador contou que os bandidos clonaram o número de seu filho e se passaram por ele para pedir dinheiro.

Perdi 50 mil reais, um vagabundo se passando pelo meu filho usou a foto dele, mas com outro número de telefone diferente, disse que estava nos Estados Unidos e estava precisando de dinheiro”, relatou.

O apresentador do SBT chegou a duvidar, mas mesmo assim enviou uma grande quantia para a conta dos criminosos. “Acabei mandando R$ 35 mil e depois mandei mais R$ 15 mil, agora quero que esse vagabundo vá para o inferno”, disparou ele, segundo informou a Contigo! .

Vale lembrar que em agosto, Ratinho Jr . chegou a anunciar que seu número de telefone havia sido clonado – provavelmente, o crime aconteceu nesta época.