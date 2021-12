‘Piranhas também merecem’, diz Viih Tube em postagem com Lipe Ribeiro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Depois de afirmar ter ficado com 46 pessoas na ‘Farofa da Gkay‘, Viih Tube foi um pouco além com alguns desses ficantes. Neste sábado, nos stories, ela apareceu na cama ao lado de Lipe Ribeiro, um dos rapazes com quem ela ficou na última semana. “Trate ficante como ficante”, ironizou Viih na legenda. “Piranhas também merecem”, brincou a youtuber.

Desde que terminou seu namoro em outubro deste ano, Viih está curtindo a solteirice, despreocupada com o julgamento alheio. No Instagram, ela até já avisou: “Eu tô solteira. Não esperem nada de mim”.

Fonte: Isto É