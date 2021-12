Pioneiro do brega funk, MC Boco do Borel é morto a tiros durante show

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um dos pioneiros do estilo musical brega funk, Paulo Roberto Cavalcanti, conhecido como MC Boco do Borel, morreu, aos 34 anos, na madrugada deste domingo (26). Ele foi vítima de disparos de arma de fogo enquanto fazia um show em um bar de Porto de Galinhas, na cidade de Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco.

Após ser atingido, o artista chegou a ser socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serrambi, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a autoria do crime e motivação.

Junto com a sua dupla, MC Sheldon, MC Boco se consolidou como pioneiro do brega funk. O estilo é um dos subgêneros do brega, que surgiu em 2011, na cidade de Recife, em Pernambuco. Ele junta o eletrobrega ao funk carioca.