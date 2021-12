Pesquisa mostra que mais de 66% dos rio-branquenses devem gastar até R$ 200 em presentes de Natal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os rio-branquenses pretendem gastar até R$ 200 com os presentes de Natal esse ano. Isso é o que mostrou uma pesquisa do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, em parceria com o Data Control Instituto de Pesquisas de Rio Branco. Foram ouvidas 400 pessoas entre 16 e mais de 60 anos.