Pelé volta a ser internado para continuar tratamento de tumor no cólon

O ex-jogador de futebol Pelé voltou a ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento do tumor de cólon, diagnosticado em setembro deste ano. Segundo boletim médico, ele está estável e deve ter alta nos próximos dias.

Pelé deu entrada no hospital na segunda-feira (6). “Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias”, diz o boletim.

Entre agosto e setembro, Pelé passou um mês internado na mesma unidade para tratar um tumor no cólon direito. Ele teve alta no final de setembro e foi encaminhado para tratamento de quimioterapia após cirurgia de remoção do tumor.

Fonte: Correio Braziliense