Pela segunda vez em menos de um mês, agência bancária é arrombada no Largo do Tanque

A agência do banco Bradesco que fica localizada no Largo do Tanque, em Salvador, foi arrombada na madrugada desta sexta-feira (24). Criminosos levaram um aparelho de TV e, durante a invasão, danificaram duas portas de vidro e parte da estrutura do teto. Esta é a segunda vez, em menos de um mês, que a agência é alvo desta modalidade de crime. No início do mês, um computador foi levado do local.

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 3h. Ninguém foi preso até o momento. Ainda não há informações sobre outros conteúdos furtados ou mesmo se houve tentativa de dano aos caixas eletrônicos.

Em decorrência do Natal, as agências funcionam nesta sexta apenas até às 11h. Não há, no entanto, informações de que a agência do Bradesco vai funcionar.