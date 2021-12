Pela primeira vez, mundo registra 1 milhão de casos de Covid em 24h

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), um dos principais órgãos de saúde dos Estados Unidos, atualizou nessa segunda-feira (27/12) as regras em relação ao isolamento e testagem dos casos de Covid-19. O tempo recomendado passa de 10 para 5 dias, seguido de uso constante de máscara por mais 5 dias quando o paciente estiver em contato com outras pessoas.

A chegada da Ômicron levou países como Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos a anunciaram novas diretrizes para a circulação de pessoas. Na Alemanha, os encontros podem ocorrer com, no máximo, a reunião de 10 pessoas vacinadas ou recuperadas do coronavírus. Além disso, eventos culturais e esportivos só estão permitidos sem a presença de público.

Na França, a circulação em certos tipos de estabelecimentos é condicionada ao passaporte de vacinação e o governo recomenda a adoção do trabalho em pelo dois dias da semana. Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte estabeleceram novos limites de pessoas para encontros e restringiram o horário de funcionamento dos bares. Na Inglaterra, o governo aguarda mais evidências sobre a capacidade do serviço de saúde em lidar com as altas taxas de infecção.

Fonte: Metrópoles