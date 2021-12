PELA FRENTE: Vulgo ‘Sintonia’ que matou jovem por causa de barulho de moto foge de presídio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Fugiu da penitenciária José Mário Alves nesta quarta-feira (01), Urso Branco, o criminoso Lauro Christian A. S., 19, vulgo “Sintonia”, que havia sido preso pela Polícia Militar no dia 22 do mês passado no condomínio Orgulho do Madeira, em Porto Velho (RO).

O criminoso é acusado de matar a facada o jovem Júlio Marlon Carneiro Bonfim, 19, no último dia 14 de agosto na frente de uma casa noturna na Rua Algodoeiro, bairro Eletronorte, na zona Sul.

A motivação para o assassinato a facada, segundo a polícia, teria sido uma discussão devido o barulho da descarga da motocicleta da vítima.

A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) sob o comando da delegada Leisaloma Carvalho havia interrogado o criminoso nesta quarta-feira (01).

Ele teria inclusive confessado o homicídio e em seguida foi novamente encaminhado ao presídio. Todavia horas depois acabou fugindo pelo portão da frente.

O criminoso teria se passado por outro apenado que estaria com alvará de soltura. Buscas estão sendo realizadas para tentar localizar e prender novamente o bandido.