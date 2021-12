Pedreiro pula em rio e salva bebê de 7 meses que caiu da ponte

-------- Continua depois da Publicidade--------

O pedreiro João Marinho foi o anjo da guarda que apareceu na hora certa para salvar uma bebê de 7 meses que despencou do alto de uma ponte e caiu num rio de Minas Gerais.

A mãe caminhava com a filha sobre a ponte quando escorregou e deixou a criança cair.

Por sorte o pedreiro aposentado passava pelo local, pulou na água e resgatou a bebê.

Ana Júlia foi encaminhada a um hospital e teve apenas arranhões pelo corpo.

Um verdadeiro herói

O pedreiro João Marinho tem 60 anos e está sendo chamado de herói em Mutum.

Ele não tem todos os movimentos do braço direito, resultado de um problema de saúde, e mesmo assim se atirou na água para salvar a criança.

João salvou a pequena Ana Júlia na última terça, 21 e virou notícia em Minas Gerais pela coragem e determinação.

Escorregou na lama

O jornal Estado de Minas publicou originalmente a história e mostrou que foi o desespero da mãe, que estava com a filha no colo na ponte sobre o Rio São Manoel, que chamou a atenção do João Marinho.

Durante a travessia, a mulher escorregou na lama e viu a filha despencar no rio.

A mãe começou a gritar e chamou a atenção do João Marinho, pedreiro aposentado que estava nas proximidades do rio São Manoel.

Sem pensar duas vezes, o homem pulou na água.

Felizmente deu tudo certo

Os dois passam bem

A menina foi resgatada da água sem ferimentos graves.

Ana Júlia foi encaminhada ao Hospital de Mutum. Após exames, os médicos constataram que ele teve apenas pequenos arranhões.

Ela e nosso herói João Marinho passam bem.

Ele teve cãibras após salvar a bebê, mas foi ajudado por outras testemunhas e deixou o rio sem ferimentos.

O João é prova de que nem todo o herói usa capas.

Fonte: Só Notícia Boa