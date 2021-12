Paula Burlamaqui sala sobre cena de orgasmo em ‘Verdades secretas 2’: ‘Achei a cena maravilhosa’

-------- Continua depois da Publicidade--------

A atriz Paula Burlamaqui chamou atenção após uma cena em que sua personagem, a secretária Aline, atinge um orgasmo sem ter relações sexuais em episódio da trama ‘Verdades Secretas 2’, do Globoplay.

Na cena citada, a atriz chega a ser tocada pelo DJ Mark, interpretado por Kelner Macêdo. No entanto, ela refuta qualquer tipo de contato mais quente por conta do relacionamento do personagem com sua filha, vivida na novela por Rhay Polster.

Ao sair da boate onde trocou carícias com o DJ, Aline atinge orgasmos múltiplos e chega a gritar por conta da sensação.

“Achei a cena maravilhosa. Acho fantástico como Walcyr percorre esse universo feminino com tanto respeito e coloca essas questões”, diz Paula, aos 54 anos ao jornal Extra.

Sobre a preparação para a cena, Paula revelou certa tranquilidade para transmitir por meio da personagem o sentimento de tesão da personagem.

“Foi muito tranquilo. Tive o suporte maravilhoso da nossa grande diretora Gabriela Amaral, que também tem muito respeito e preocupação em revelar o universo feminino em suas obras”.

Questionada sobre a importância de mostrar para as mulheres o dever da consciência do corpo e os possíveis estágios de prazer, a atriz ressaltou que é possível atingir o prazer sem a necessidade de um homem.

“Acho que muitas mulheres precisam e deveriam conhecer seus próprios corpos e suas zonas de prazer e, talvez, não precisassem tanto dos homens assim para sentir prazer (risos)”, afirmou Paula.