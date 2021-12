“Patrão” se revolta com cobrança e usa corda para surrar ex-funcionário em MT

-------- Continua depois da Publicidade--------

Vítima foi agredida com vários chutes e bateu nas costas com uma corda.

Um homem de 40 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Sorriso (420 km de Cuiabá), na tarde de domingo (12), e denunciou ter sido agredido no bairro Novos Campos. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi até a casa do acusado por volta das 14h30 cobrar uma dívida de R$ 1,8 mil por conta de um serviço.

Não satisfeito com a cobrança, o acusado agrediu a vítima com vários chutes e o surrou nas costas com uma corda.

O homem conseguiu fugir das agressões e procurou a Polícia Civil, que irá investigar a denúncia.