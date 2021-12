Pastor que se vestiu de drag queen na TV é afastado do cargo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O pastor Craig Duke, da Igreja Metodista Unida de Newburgh, nos Estados Unidos, foi destituído do cargo após aparecer vestido de drag queen na série We’re here (Nós Estamos Aqui, em português), do canal HBO.

Usando um vestido brilhante com franjas, botas de plataforma, uma peruca rosa penteada e unhas de acrílico envernizadas, o pastor dublou a música We are who we are, da cantora Kesha.

Na exibição, Craig Duke disse ao público para “não espere até ter permissão para fazer o que foi feito para você fazer. Saia e ame a todos”. A performance do pastor criou grande polêmica na igreja. Os líderes tiveram que comunicar à comunidade que o pastor seria “dispensado de seus deveres pastorais” a partir de 1º de dezembro. Por isso, o religioso não pode mais fazer pregação na igreja.

Mas não para por aí. Craig teve redução de salário e terá que deixar a casa pastoral em 28 de fevereiro, juntamente com sua esposa, Linda Duke. Em nota ao jornal local Evansville Courier & Press, o superintendente da Conferência Metodista Unida de Indiana, Mitch Gieselman, diz que mesmo com a polêmica, Duke “não foi considerado como tendo cometido qualquer ofensa passível de cobrança ou outra violação do Livro Metodista Unido de Disciplina”.

Fonte: Correio Braziliense