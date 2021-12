Pastor e o filho sofrem de grave doença ao mesmo tempo, “mas o milagre já está acontecendo”, conta o pai

-------- Continua depois da Publicidade--------

O funcionário público federal Jader Vonney Maciel, de 53 anos, é um conhecido pastor em Rio Branco, sobretudo pela obra social e pelo testemunho de vida. Bem empregado, bem casado, chefe de uma linda família, ele bebia da fonte da prosperidade quando, de repente, veio a tempestade. Primeiro o filho, diagnosticado com uma doença chamada síndrome de Wilson, degenerativa. Em seguida, ele próprio, com um câncer no estômago. Não perdeu a fé. Sempre acreditou não passar de uma prova. E não é que a tempestade já está passando.

Os detalhes dessa obra que Deus está fazendo na vida do pastor Jader ele conta a seguir, de próprio punho, com exclusividade, ao AcreNews. Veja:

“Meu filho foi acometido por uma doença, chamada síndrome de Wilson, que é uma doença degenerativa e os médicos disseram que o meu filho ia ficar prostrado na cama para o resto da vida, mas dia após dia Deus tem feito com que os médicos calem a boca, porque a última palavra vem da boca de Deus. Então meu filho tem se recuperado dia após dia, tem melhorado gradativamente e, com certeza, vai voltar a ter uma vida normal, até porque antes dele ficar enfermo, em oração aqui em casa, Deus usou a minha esposa dizendo que ia acontecer algo e era pra mim me manter firme, tranquilo. Então minha esposa aqui foi usada dizendo que aconteceria algo lá na casa do meu filho, onde ele mora com a mãe dele, mais que era um plano de Deus para que o nome dEle fosse glorificado. E aí, meu amigo, logo esses dois anos que meu filho tem estado enfermo e a gente lutando, orando e ele melhorando, claro, porque Deus está trabalhando, operando. E aí eu fui diagnosticado com câncer no intestino. Passei por um momento de muita dificuldade, de momentos em que eu sofri muito, emagreci uns 23 kg, fui para o hospital já quase desfalecendo e ali na Pronto Clínica, mediante umas tomografias, o médico constatou que eu tava com um tumor no intestino e que teria que ser cirurgiado de emergência. Fiz a cirurgia de emergência e a cirurgia foi bem-sucedida, mas eu passei ainda três dias na UTI, me recuperando.

Depois de três dias eu fui para o apartamento e ainda sofri bastante com vômitos, com algumas reações e aí tive alta, vim pra casa com algumas orientações médicas de dietas e aí em casa, meu amigo, eu comecei a passar mal de novo. Comecei a vomitar, vomitar, vomitar um negócio esquisito, uma coisa preta e verde. Entramos em contato com o médico e o médico disse que não era normal. Fui internado de novo e lá continuei com o vômito, passando mal, uma angústia tremenda. Passei três dias sem comer, sem beber água e lá Deus levantou uma profeta da Assembleia de Deus, uma enfermeira, para falar comigo, dizendo que tudo aquilo era permissão dEle para que o nome dEle fosse glorificado e ali o médico disse: se tu não parar com esse vômito eu vou ter que te abrir de novo. É a mentalidade humana, médica, mas ali eu repreendendo, mesmo usando uma sonda que me machucava muito no meu nariz e Graças a Deus não foi preciso eu ser cirurgiado novamente, mas recebi a indicação para ir pra São Paulo e fomos. Fui embarcado no avião de cadeira de rodas, emagreci muito como te falei, tive que comprar roupas porque as roupas antigas não davam mais em mim. Eu fiquei tão magro que quando eu sentava na cadeira os meus ossos tocavam na cadeira, na madeira, e aí eu sentia muitas dores. Viajei bastante debilitado, cheguei em São Paulo andando que nem um ancião, que nem um velhinho, com muita dificuldade, mas com o passar dos dias eu resolvi caminhar. Ia para o shopping e disse pra mim mesmo: eu vou enfrentar e fui andando e me alimentando e comecei a engordar, comecei a me fortalecer e comecei a dar aquele cansaço, aquela fadiga e aí eu vi a mão de Deus agindo.

Chegando lá os médicos fizeram os exames, passaram sessões de quimioterapia, me indicaram que eu voltasse aqui para Rio Branco. Eu vim e comecei a fazer todo tratamento. A primeira sessão de quimioterapia eu sofri muito, emagreci 3 kg de novo, vomitei, senti diarreia, cheguei a dormir de fralda, passando muito mal. Essa quimioterapia de 15 em 15 dias quando passaram 14 dias minha esposa fez campanha, a minha sogra fez campanha, eu busquei pela madrugada e clamei a Deus para que eu não viesse mais sentir as reações que eu estava sentindo e para honra e glória de Jesus Cristo eu não senti nada. Já voltei a pregar o evangelho, já voltei a fazer a obra de Deus e já engordei mais de 15 kg. Estou me recuperando e tenho visto a mão de Deus sobre minha vida, o milagre de Deus para minha vida e eu tenho usado tudo aquilo que eu passei, que eu estou passando, para que o nome do senhor Jesus seja glorificado”.

A história do pastor Jader Vonney chamou a atenção de um dos maiores comunicadores do Acre, o jornalista e humorista Antônio Klemer, pastor e coordenador de comunicação da Igreja Assembleia de Deus, ministério Rio Branco, onde ele apresenta um programa de vídeo. Klemer convidou Jader para contar seu testemunho. “Ele acompanhando toda a situação, a minha luta, pelas redes sociais e aí me convidou para ir no programa dele dá testemunho daquilo que Deus fez tem feito e ainda vai fazer na minha vida” contou. O programa, claro, foi um sucesso.