Passagens aéreas para Natal e Ano-Novo estão até 32% mais baratas

As passagens aéreas nacionais e internacionais para viajar no Natal e no Ano-Novo estão até 32% mais baratas, segundo levantamento da Kayak, empresa especializada em pesquisa de viagens, feito com exclusividade para o R7 Economize.

A pedido da reportagem, a Kayak verificou quais os destinos nacionais e internacionais mais solicitados pelos brasileiros e comparou os preços das passagens de viagens em dezembro de 2019 – antes da pandemia da Covid-19 – em dezembro deste ano.

No Natal, houve redução de valor dos bilhetes para três destinos: Orlando e Miami, nos Estados Unidos, e Cancún, no México.

Ainda no Natal, a maior diferença foi encontrada em passagens aéreas internacionais para Orlando (EUA). Viajar para lá no feriado natalino está 30% mais em conta do que em 2019: sai por R$ 5,608.

Na sequência aparece Miami, também nos EUA, com redução de 20% no valor da passagem, que agora sai por R$ 5,892.

As passagens para Cancún estão custando R$ 6.245, 9% mais menos do que em 2019.

No caso de voos nacionais, houve queda de 23% no preço do bilhete para Maceió (AL), que está por R$ 1.809, e de 20% para Florianópolis, oferecido por R$ 1.137.

Para Recife (PE) e Fortaleza (CE), houve redução de 13% no valor dos bilhetes, que custam R$ 1.458 e R$ 1.520, respectivamente.

Viajar para Paris e Santiago está mais caro no Natal

A pesquisa da Kayak também mostra que nem todos os destinos estão mais baratos neste fim de ano. Os bilhetes para Paris, na França, e Santiago, no Chile, estão 31% e 23% mais caros, respectivamente. Os valores são R$ 7.736 (França) e R$ 2.638 (Santiago).

No mercado interno, três destinos registraram alta: Rio de Janeiro (RJ), 12%, Porto Alegre (RS), 6%, e Salvador (BA), 2%. Os valores das passagens são de R$ 1.119 (RJ), R$ 1.322 (RS) e R$ 1.432 (BA).

Ano-Novo tem passagem 32% mais barata para Orlando

Assim como no Natal, os bilhetes para Orlando também estão mais em conta para o Ano-Novo deste ano, com desconto de 32%, a R$ 5.373.

Na sequência vêm Miami (23%) e Santiago (14%), com os preços: R$ 5.718 e R$ 1.950, respectivamente.

Em voos nacionais, os maiores descontos são para os seguintes destinos: Florianópolis (16%), Recife (12%) e Rio de Janeiro (6%). Os preços são: R$ 1.228 (Floripa), R$ 1.550 (Recife) e R$ 1.053 (RJ).

Ir a Montevidéu e Paris na virada do ano pesará no bolso

Nem todos os destinos estão mais em conta para quem quer passar a virada do ano fora de casa. Quem pensa em ir a Montevidéu, no Uruguai, por exemplo, pagará 27% mais do que em 2019 (antes da pandemia de Covid-19). A passagem está saindo por R$ 3.489.

A passagem para Paris também está mais cara: 13%, a R$ 7.559.

No mercado interno, também houve reajustes: Maceió (AL), 17%, Natal (RN), 9%, e Porto Seguro (BA), 5%. Os preços estão: R$ 2.042 (Maceió), Natal (R$ 1.983) e R$ 1.688 (Porto Seguro).