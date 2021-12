Uma professora de Chicago que estava em um avião para a Islândia para férias na Europa disse que ficou em quarentena em um banheiro por quatro horas depois de descobrir – no meio do vôo – que tinha positivado para Covid-19, de acordo com relatórios.

Marisa Fotieo disse que sua jornada começou em algum lugar sobre o Atlântico, quando ela desenvolveu uma dor de garganta. Ela disse que preparou alguns testes rápidos e fez um no banheiro do avião Ela descobriu que tinha o vírus em segundos.