Passageira denuncia ter sido estuprada por motorista de app durante viagem em MG

Um caso revoltante foi registrado na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no final da noite de segunda-feira (13). Por lá, uma mulher, de 42 anos, teria sido estuprada por um motorista de aplicativo durante uma corrida.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista acusado é Douglas Ramos da Silva, de 42 anos. Ele foi reconhecido pela vítima, que chegou até a passar mal quando avistou o suspeito entrando para prestar seu depoimento.

Ainda conforme a PM, o condutor foi capturado em sua casa depois que agentes rastrearam a placa do veículo dele por meio dos dados disponíveis no próprio aplicativo.

“Os militares foram até a casa do acusado, no bairro Jardim Europa, na Região de Venda Nova, e o prenderam em flagrante quando ele estava entrando com o mesmo carro na garagem.

Vítima abusada pelo motorista

Em depoimento, a passageira disse que fez um pedido de corrida no início da noite de segunda em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. O destino dela era sua casa, que fica em outra área da capital mineira.

Todavia, momentos depois de ter embarcado no veículo, a mulher foi obrigada a ir para o banco da frente. Isso, após o condutor ter parado em uma rua totalmente deserta. “No local, ele cometeu atos libidinosos contra a vítima”, relatou a PM, completando que, após o crime, a mulher se deslocou até a Delegacia da Mulher e realizou a denúncia.

Aos agentes, a vítima disse que o motorista estava com a mão na cintura, dando a entender que estava com um revólver. Além disso, ela também relatou que ele dizia coisas desconexas e dirigia em alta velocidade durante a viagem.

“O suspeito foi ouvido pelo delegado e seguiu para o sistema prisional”, informou a PM, finalizando que o condutor era motorista da empresa Uber, que afirmou que a placa que consta no boletim de ocorrência não tem conta ativa na plataforma.