Participante do Camarote do ‘BBB 22’ desiste do reality show e faz Globo correr atrás de mais uma famosa

O ‘BBB 22’ começa em janeiro e já teve sua primeira baixa registrada no grupo do Camarote, elenco dos famosos

De acordo com algumas fontes ouvidas pelo colunista Léo Dias, do site Metrópoles, uma famosa escolhida para participar do ‘BBB 22’ na emissora Globo acabou dando para trás pouco tempo antes do pré-confinamento para a estreia do ‘BBB 22’.

Ainda de acordo com o relato das fontes ouvidas pela coluna do site Metrópoles, que são pessoas que trabalham nos bastidores do reality show, a produção já começou a entrar em contato com famosas para substituir a participante que desistiu antes mesmo da estreia.

Uma tiktoker acabou sendo contatada para participar do ‘BBB 22’, mas não aceitou participar da casa mais vigiada do Brasil, o ‘BBB 22’.

De acordo com o mesmo site, ela não se sentiu preparada para esse tipo de desafio e ter sua vida totalmente exposta durante 24 horas por dia.

TADEU SCHMIDT DÁ SPOILERS DO ‘BBB22’

O ‘BBB 22’ tem estreia marcada para o dia 17 de janeiro e Tadeu Schmidt está no comando do reality show.

E no perfil oficial do ‘BBB 22’ acabou dando alguns spoilers, como por exemplo, que a partir de agora o líder vai ser mais poderoso e ter alguns privilégios a mais, que a casa vai ter um novo botão e até mesmo que a prova de bate e volta vai continuar.

Ainda no vídeo, Tadeu Schmidt contou que não pode mais mais nenhum detalhe do que vai acontecer no reality, mas enquanto falava isso, ia mostrando algumas plaquinhas com os spoilers aos telespectadores.

“Eu queria muito adiantar umas novidades para vocês. Contar algumas coisas que eu descobri, mas não me deixaram contar nada. A equipe está aqui do lado em uma reunião, e eu não posso falar nada. Mas eu não vejo a hora de poder dividir tudo com vocês. Cá entre nós, 2022 está aí na curva”, disse o apresentador no vídeo.

