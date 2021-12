Para proteger animais, petição on-line pede que festa de réveillon seja com fogos sem efeitos sonoros em Rio Branco

Apesar de o governo do estado já ter definido a suspensão da festa da virada na capital, a prefeitura informou que ainda não há uma definição se a festa deve acontecer ou não.

“Estamos com a petição e fazendo posts constantes nas redes sociais. E o movimento vai ocorrer até os últimos instantes pedindo esse cancelamento. As pessoas podem ajudar assinando a petição e também estamos levantando a #diganãoaosfogosriobranco”, disse a presidente da associação, Vanessa Facundes.

Ainda conforme a associação, os fogos com estampido são um incômodo muito grande aos animais, e faz com que nesta época do ano o número de animais desaparecidos aumente consideravelmente, sobrecarregando o trabalho das ONGs.