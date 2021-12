Papa celebra missa no Chipre e pede união entre cristãos

-------- Continua depois da Publicidade--------

O papa Francisco celebrou nesta sexta-feira (3) uma missa para cerca de 10 mil pessoas em um estádio de futebol nos arredores da capital do Chipre, Nicósia.

Durante a homilia, o líder da Igreja Católica criticou as divisões entre os cristãos, tema que está no centro de sua visita a um país de ampla maioria ortodoxa.

“Se permanecemos divididos entre nós, se cada um pensa apenas em si ou em seu grupo, então não dialogamos, não caminhamos unidos, não podemos nos curar plenamente da cegueira”, disse Francisco em sua missa para a comunidade católica cipriota.

“A cura acontece quando carregamos juntos as feridas, quando enfrentamos juntos os problemas, quando nos ouvimos e conversamos. Essa é a graça de viver em comunidade, de entender o valor de ser uma comunidade. Peço a vocês que fiquem sempre juntos, sigam adiante assim e com alegria, irmãos cristãos, filhos do único Pai”, acrescentou.

Jorge Bergoglio ainda agradeceu pelo carinho do povo cipriota e disse que é possível respirar no país “um pouco da atmosfera típica da Terra Santa, onde a antiguidade e a variedade das tradições cristãs enriquecem o peregrino”.

“Isso me faz bem, e me faz bem encontrar comunidades de fiéis que vivem o presente com esperança, abertos ao futuro, e compartilham esse horizonte com os mais necessitados”, disse.

A união entre os cristãos já havia sido tema do discurso do pontífice para o Santo Sínodo da Igreja Ortodoxa do Chipre, realizado horas antes da missa.

“Desejo de coração que aumentem as possibilidades de nos encontrarmos, de nos conhecermos melhor, de abater tantos preconceitos e de ouvir docilmente nossas respectivas experiências de fé”, afirmou o Papa na ocasião.

Bergoglio deixa o Chipre neste sábado (4) e segue para a Grécia, onde passará pela capital Atenas e pela ilha de Lesbos, palco da crise migratória no Mediterrâneo.

Fonte: Terra