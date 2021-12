Pais flagram estranho conversando com bebê através de babá eletrônica

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um casal britânico suspeita que sua família tenha sido espionada em sua própria casa por semanas ao descobrir que seu bebê, de 15 meses, começou a ser acordado por um homem por meio da babá eletrônica no meio da madrugada. As informações são da revista Crescer.

O caso aconteceu em outubro, em Oxfordshire, na Inglaterra. Shannon Richardson e Jack Gray são pais do pequeno Freddie, que passou a acordar todas as noites por volta das 2h da manhã, e não queria voltar a dormir.

Eles ouviram, em uma dessas madrugadas, “uma voz masculina profunda” falando com o bebê durante a noite. Ao site Mirror, Shannon contou que o homem falava com a criança através da câmera da babá eletrônica.

“Ele estava dizendo ‘baby’, como se estivesse tentando acordar Freddie. Jack correu escada acima e invadiu o quarto de Freddie. Ninguém estava lá, mas o monitor se moveu na direção de Jack. A voz veio através do monitor. Jack apenas arrancou o aparelho da parede e pegou Freddie no colo. Fomos para o nosso quarto e ficamos ali, sentamos, sem saber o que fazer. Ficamos em choque. Não sabia o que pensar”, contou a mãe do bebê.

Shannon ficou com tanto medo após o incidente que passou a ficar na casa de sua mãe por um tempo. Quando voltaram para casa, o pequeno Freddie passou a dormir na cama com ela e o marido. Ela teme que o estranho estivesse vigiando a família.

“A tristeza e a repulsa que sentimos são horríveis. Há quanto tempo esse idiota está vigiando o quarto de Freddie? Nós o trocamos após o banho e o colocamos na cama lá. Não sabemos há quanto tempo isso está acontecendo porque, por um tempo, ele estava acordando na mesma hora da madrugada, por volta das 2h, e não conseguimos fazê-lo dormir novamente”, disse Shannon.

Ela conta que o monitor de vídeo foi um presente e estava usando o aparelho desde que ele nasceu. “Achei muito útil, porque quando ele estava na cama era bom poder vê-lo. Nós o usávamos desde que ele nasceu. Monitores de bebê devem ser uma coisa segura para vigiar seu bebê. Você nunca pensaria que outra pessoa estaria olhando para eles”, disse.

Fonte: Isto É