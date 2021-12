Pai se choca ao descobrir que filho é suspeito de tentar matar rainha Elizabeth

-------- Continua depois da Publicidade--------

Foram divulgadas pela imprensa britânica, fotos de Jaswant Singh Chail, de 19 anos, o jovem que foi preso no último sábado (25), após invadir o castelo de Windsor, onde a rainha Elizabeth II passa o fim de ano, com o intuito de assassinar a rainha.

Jaswant Singh Chail foi preso nos jardins do Castelo de Windsor, com uma besta em suas mãos. Segundo as autoridades, ele estava agindo de forma confusa, sem saber para onde ir, no instante em que foi detido. No momento da invasão, a Rainha se encontrava no interior do castelo.

Junto com as imagens do rapaz, que morava na cidade de Southampton, o jornal inglês Daily Mail compartilhou um breve depoimento, do empresário Jasbir Singh Chail, pai de Jaswant, lamentando o ocorrido e expondo o choque de sua família com as ações do filho.

E afirmou ainda que a família está tentando descobrir o que houve com o filho, e que estão passando por um momento muito difícil.

O caso envolvendo Chail está sob investigação da Metropolitan Police, assim como da Scotland Yard. O jovem encontra-se atualmente detido.

O vídeo atribuído a Chail, compartilhado poucas horas antes de invadir o Castelo de Windsor, mostra ele usando um capuz preto, com a besta em suas mãos.

Ele diz no vídeo: “Peço desculpas. Peço desculpas pelo o que eu fiz e pelo o que farei. Vou tentar matar Elizabeth, Rainha da Família Real. Isso é uma vingança por todos aqueles que morreram no Massacre de Jallianwala Bagh, em 1919. É também uma vingança por todos aqueles mortos, humilhados e discriminados por causa de sua raça”.

Ele encerra dizendo que seu nome deixou de ser Jaswant Singh Chail e agora é Darth Janus – em uma suposta referência aos vilões da franquia ‘Star Wars’.

O Massacre de Jallianwala Bagh citado no vídeo resultou na morte de 379 indianos e deixou mais de 1200 após as ações das autoridades britânicas que ocupavam a Índia na época.

Fonte:Yahoo