Pai é preso após menina de 13 anos pedir socorro em prova

-------- Continua depois da Publicidade--------

No dia 9 de novembro uma menina de 13 anos, escreveu um pedido de ajuda na prova escolar. O pedido dizia “Por favor, me ajuda. Meu pai bate na minha mãe. Chama pra mim a polícia”. No último sábado (4), o homem foi localizado pela polícia e preso. O caso aconteceu no Vale do Anari, interior de Rondônia.

Pouco depois da menina fazer a denúncia na prova, o pai, agora detido, foi chamado a dar explicações no Conselho Tutelar. A partir deste momento, o caso repercutiu e foi amplificado pelas redes sociais, que distribuíram incansavelmente a imagem da prova.

O delegado Celso André Kondageski, titular da delegacia local explicou “Ele vai responder também por abandono de casa”.

Ainda segundo o delegado, um bebê de uma no, filho do casal, teria morrido e teria motivado o início das agressões.

A menina de 13 anos, autora da denúncia de violência doméstica, tem mais três irmãos. Duas meninas, de 16 e de 14 anos, e um menino mais novo, com oito anos.

A mãe da adolescente que denunciou o fato estava bastante abalada física e emocionalmente, quando prestou depoimento na delegacia. Foram necessárias duas horas para ela admitir as agressões.

” Ela tinha medo do agressor. Mostrava uma dependência afetiva e monetária do homem. Ela dizia que ele não deixava faltar nada para os filhos”, revelou o delegado.

O agressor foi encontrado no sítio da mãe dele e a Justiça determinou sua prisão temporária.