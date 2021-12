Pai é preso ao socar filho de 12 anos por menino usar brinco em Patos de Minas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem, de 46 anos, foi preso pela Polícia Militar depois de confessar bater com cinto e dar socos no filho, de 12 anos, pelo fato de o menino usar brinco na orelha. O caso aconteceu no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

De acordo com informações da mãe do menino, que é separada do homem, o pai do garoto foi até à casa dela para visitar o filho. Ao ver o menino com um brinco na orelha, ele questionou o motivo de o filho ter feito aquilo. O adolescente, por sua vez, respondeu que não queria conversar e saiu de perto.

Nesse momento, o homem tirou o cinto de couro e começou a golpeá-lo. Em função disso, o menino avançou no pai, e este começou a socá-lo no rosto.

A PM foi acionada e encontrou o homem do lado de fora da casa. Ele confessou que bateu no menino, mas disse que agiu assim porque o adolescente teria levantado a voz para ele e que se defendeu do garoto, porque o filho tem um porte grande.

O menino foi socorrido com sangramento no nariz. Ele estava nervoso e chorando muito. A mãe dele o levou até à Santa Casa para ser atendido.

A mulher relatou ainda que o filho sofre de dislexia e que precisa de cuidados especiais por ter um comportamento impulsivo.

Ameaças

Após o ocorrido, o avô do menino, pai do suspeito, foi até à delegacia para fazer uma denúncia. De acordo com ele, o irmão da mãe do adolescente foi até à casa dele para falar que iria matar o suspeito quando saísse da cadeia. Detalhes sobre o homem não foram informados.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas.