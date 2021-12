Pacientes que ignoram a vacina da Covid-19 já são 48% dos internados em hospitais de Manaus

-------- Continua depois da Publicidade--------

Eles não tomaram nenhuma dose; dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado.

Pacientes ignoram vacinação da Covid-19 e vão parar em hospital.

A atitude de ignorar totalmente a vacinação contra a Covid-19 mostra uma triste realidade em hospitais de Manaus. Do total de pacientes internados por causa do coronavírus, 48% não tomaram nenhuma vacina contra o vírus.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 1º, pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado (FVS-AM).

De acordo com a FVS, existem 52 pacientes internados em Manaus por problemas da Covid-19, e 25, desse total, rejeitaram totalmente qualquer dose do imunizante.

Ainda sobre os internados, 25% dos pacientes só tomaram uma dose da vacina contra a doença.

O quadro aponta também que 27% dos hospitalizados, 14 pacientes, tomaram as duas doses da vacina ou a dose única da Janssen.

A OMS e a ciência no mundo seguem enfatizando que nenhuma vacina possui eficácia absoluta, mas diminui exponencialmente as complicações provocadas pelo coronavírus.

O grande exemplo disso são países que estão conseguindo avançar com a vacinação e convivem no momento com queda nas mortes.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Manaus possui cerca de 160 mil pessoas que ainda não se vacinaram.