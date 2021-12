Pacientes com cirurgias agendadas só poderão ser operados com a apresentação da carteira de vacina Anti-Covid

-------- Continua depois da Publicidade--------

No dia 23 de junho de 2021 a direção do Hospital do Juruá fez uma reunião e ficou decidido o retorno das cirurgias eletivas. No entanto o paciente para poder fazer a cirurgia, necessitaria apresentar a carteira de vacina com pelo menos as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Mas segundo o diretor do Hospital do Juruá, Elcimar Reis, os pacientes não estão apresentando a carteira com a vacina tomada, o que à partir de agora é obrigatório. “Foi observado que muitos pacientes estão vindo sem ter tomado as duas doses de vacina necessárias. Então vimos a necessidade de informarmos a população que pra internar, a direção do Hospital do Juruá informou que pra fazer cirurgias eletivas, o paciente deve ter tomado as duas doses da vacina.

O diretor da Unidade alertou ainda para a chegada no horário certo, para as cirurgias, pois em alguns casos tem dificultado o trabalho dos médicos. “O horário marcado para a chegada seria as seis e meia da manhã. Lembrando que a pessoa corre o risco de ir para o final da fila das cirurgias”, concluiu.