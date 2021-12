Paciente renal, idoso é resgatado por helicóptero após ficar ilhado em Jucuruçu

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um idoso de 71 anos foi resgatado, na última terça-feira (21), pelo Corpo de Bombeiros e o Grupamento Aéreo (Graer), após ficar ilhado no distrito de Água Limpa, pertencente ao município de Jucuruçu. Paciente renal, o homem precisava fazer hemodiálise.

Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acompanhou a busca com a tripulação do Graer para estabilizar o paciente antes do embarque. Quando a aeronave pousou no Ponto de Arrecadação, em Itamaraju, ele foi levado para o hospital, por uma Unidade de Resgate dos Bombeiros.

O idoso é uma das 23 pessoas que foram regastadas pelos bombeiros e policiais militares durante as fortes chuvas no Extremo Sul da Bahia. Em um outro caso, uma gestante, em Itamaraju, foi socorrida prestes a dar à luz a uma menina.

Além dos salvamentos, diariamente os militares realizam vistoria e mapeamento, envio de suprimentos, remédios e cestas básicas, atendimento pré-hospitalar e transporte de pessoas enfermas.