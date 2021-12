OVERDOSE: Caminhoneiro sai de Rondônia e engole cocaína ao ser abordado no Mato Grosso

-------- Continua depois da Publicidade--------

Rapaz de 24 anos demonstrou nervosismo ao ser abordado pela PRF.

Um rapaz de 24 anos, passou mal ao engolir droga durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, no km 743 da BR-163, no município de Sorriso, em Mato Grosso. O suspeito correu por 700 m dos agentes e mastigou um plástico com porções de cocaína e, pouco depois, começou a passar mal.

Conforme a PRF, o suspeito dirigia um veículo de carga, com caminhão trator e semi-reboques, quando foi abordado. O homem apresentou bastante nervosismo, tremedeira nas mãos, inquietação involuntária, olhos vermelhos e piscando rapidamente, bem como pupilas visivelmente dilatadas.

À polícia, o jovem disse repetidamente que estava sendo perseguido por mais de cinco veículos em todo seu trajeto de Vilhena até Sorriso. O percurso foi feito em aproximadamente 700 km durante a madrugada, conforme o disco tacógrafo.

Durante buscas na cabine do veículo, nada de ilegal foi encontrado. Pouco tempo depois, o motorista passou mal, revirou os olhos e caiu. Ele levou a mão à boca, por baixo da máscara, e retirou um pequeno saco plástico todo mastigado, comumente utilizado para porte de cocaína.

O jovem foi socorrido pela equipe da concessionária com suspeita de overdose e levado para o Hospital Regional de Sorriso. Não foi informado à imprensa se o motorista já teve alta.

O veículo foi encaminhado ao pátio contratado da PRF por ausência de responsável. Um boletim foi registrado por condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de drogas, e entregue na delegacia de Sorriso.