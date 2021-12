OUSADIA: Vídeo mostra momento que bandidos invadem casa de prefeito durante roubo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O crime aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (03).

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento do roubo na casa do prefeito de Candeias do Jamari (RO) Valteir Queiroz.

O crime aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (03). O prefeito havia acabado de chegar em casa em um veículo oficial.

Após a saída do motorista do prefeito, três criminosos chegaram em um carro modelo Fox de cor branca. Dois deles armados invadem a residência e rendem o prefeito, a esposa e filhos.

Os criminosos fugiram logo depois com a caminhonete do chefe do executivo municipal de Candeias.

Os assaltantes saíram rapidamente do local após serem informados que estavam roubando o prefeito da cidade.