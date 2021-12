OUÇA: áudio de Cassol “vaza” no WhatsApp e aliados já se animam com candidatura do ex-governador em 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um áudio do ex-governador Ivo Cassol (PP) no WhatsApp, aparentemente dirigido a um amigo da região de Buritis, viralizou no Cone Sul de Rondônia e animou os apoiadores da candidatura do “Homem do Chapéu”, que está afastado da vida pública desde que concluiu seu mandato como senador, em 2018.

Na gravação, Cassol cita os nomes de várias localidades do Estado e diz: “sei da minha missão”. Ele também lembra seus dois mandatos como senador e no comando do Executivo estadual, quando foi o primeiro governador a se reeleger.

Embora o próprio Ivo explique no áudio que “nós não tamos antecipando campanha porque é muito cedo ainda”, sem confirmar a candidatura, os entusiastas de seu nome interpretam a fala como um sinal de que ele está mesmo disposto a entrar na briga e tentar retornar ao antigo cargo Executivo.

Existe uma grande dúvida, mesmo entre advogados que atuam no Direito Eleitoral, sobre as condições jurídicas de Cassol para participar da disputa pelo Palácio Rio Madeira em 2022, mas pessoas próximas dizem que ele está animado para encarar o pleito.

CLIQUE ABAIXO e escute o áudio.