Organização mantém show do Gusttavo Lima para vacinados e com uso de máscara em Porto Velho

Gusttavo Lima se apresenta em Porto Velho na próxima sexta-feira (3), no Estádio Aluízio Ferreira.

Porto Velho vai ter ou não o show do Gusttavo Lima? A organização confirmou ao Rondoniaovivo nesta quarta-feira (1º), que a realização do evento está mantida.

“O evento segue todos os protocolos e registros perante as autoridades locais”, diz um trecho do comunicado enviado ao Rondoniaovivo.

A organização confirmou que só entrará no show, pessoas que estiveram vacinadas com as duas doses, além do uso de máscara. Será necessário a apresentação do comprovante de vacinação.

O prefeito Hildon Chaves (PSDB), anunciou em coletiva de imprensa na semana passada, que uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde e do Governo de Rondônia estará no local fiscalizando o cumprimento das medidas.

“Esse show musical que vai ter dentro de alguns dias, nesse show estará uma esquipe das Secretarias de Saúde do Governo do Estado e Município, para fiscalizar a obrigatoriedade da comprovação das duas doses”, salientou o prefeito.

No início deste semana, Porto Velho voltou a obrigar o uso de máscaras em locais abertos, mediante o Decreto Municipal nº 17.788. Por esse motivo, a organização do show passou a exigir o uso do equipamento de proteção.

