-------- Continua depois da Publicidade--------







INICIAL

POLÍCIA

POLÍTICA

INTERIOR

ESPORTE

CULTURA

CONCURSOS

ESPAÇO ABERTO

CANAIS

AGRONEGÓCIO

VIAGENS E TURISMO

GERAL

BRASIL E MUNDO

COLUNAS

LISTÃO

PROMOÇÕES

NOTÍCIAS

EDITORIAS

CLASSIFICADOS

EMPREGOS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

DESTAQUES EMPRESARIAIS

EVENTOS

VÍDEOS

MEMORIAL

ENQUETES

FALE CONOSCO

ÚLTIMAS

PIMENTA BUENO: Temporal atinge cidade e causa transtornos

ACIDENTE DE MOTO: Após cirurgias, mulher tem perna amputada e necessita custear despesas

CHEIA DE SABOR: Carne moída à parmegiana para um almoço rápido e delicioso

DECISÃO: Alemanha anuncia lockdown nacional para não vacinados

PARA 2022: Orçamento de Porto Velho salta de R$ 1,5 bi para R$ 1,8 bi



OPORTUNIDADE: Consórcio de Saúde abre concurso com 351 vagas para todos os níveis

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica no período de 9 de novembro de 2021 a 8 de dezembro de 2021

PCI Concursos 02 de Dezembro de 2021 às 09:14

PrintWhatsAppFacebookMessengerTwitterTelegramEmail

 Siga o Rondoniaovivo.com no Google News

Compartilhar no Whatsapp



Foto: Divulgação

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste (Cisreuno), por meio do Instituto Consulpam – Consultoria Público Privada anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de 351 vagas destinadas à contratação de profissionais, em regime CLT.

Arinos: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (8); Condutor Socorrista (8);

Brasilândia de Minas: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Buritis: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Cabeceira Grande: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Carmo do Paranaíba: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Chapada Gaúcha: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Dom Bosco: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Formoso: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

João Pinheiro: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (8);

Lagoa Grande: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Paracatu: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (8);







INICIAL

POLÍCIA

POLÍTICA

INTERIOR

ESPORTE

CULTURA

CONCURSOS

ESPAÇO ABERTO

CANAIS

AGRONEGÓCIO

VIAGENS E TURISMO

GERAL

BRASIL E MUNDO

COLUNAS

LISTÃO

PROMOÇÕES

NOTÍCIAS

EDITORIAS

CLASSIFICADOS

EMPREGOS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

DESTAQUES EMPRESARIAIS

EVENTOS

VÍDEOS

MEMORIAL

ENQUETES

FALE CONOSCO

ÚLTIMAS

ACIDENTE DE MOTO: Após cirurgias, mulher tem perna amputada e necessita custear despesas

CHEIA DE SABOR: Carne moída à parmegiana para um almoço rápido e delicioso

DECISÃO: Alemanha anuncia lockdown nacional para não vacinados

PARA 2022: Orçamento de Porto Velho salta de R$ 1,5 bi para R$ 1,8 bi

PIMENTA BUENO: Temporal atinge cidade e causa transtornos



OPORTUNIDADE: Consórcio de Saúde abre concurso com 351 vagas para todos os níveis

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica no período de 9 de novembro de 2021 a 8 de dezembro de 2021

PCI Concursos 02 de Dezembro de 2021 às 09:14

PrintWhatsAppFacebookMessengerTwitterTelegramEmail

 Siga o Rondoniaovivo.com no Google News

Compartilhar no Whatsapp



Foto: Divulgação

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste (Cisreuno), por meio do Instituto Consulpam – Consultoria Público Privada anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de 351 vagas destinadas à contratação de profissionais, em regime CLT.

Arinos: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (8); Condutor Socorrista (8);

Brasilândia de Minas: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Buritis: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Cabeceira Grande: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Carmo do Paranaíba: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Chapada Gaúcha: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Dom Bosco: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Formoso: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

João Pinheiro: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (8);

Lagoa Grande: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Paracatu: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (8);

Patos de Minas: Médico Regulador – Intervencionista (33); Enfermeiro (8); Técnico de Enfermagem (11); Condutor Socorrista (19); Técnico Auxiliar de Regulação Médica – TARM (25); Operador de Frotas (6); Assistente Administrativo (2); Auxiliar Administrativo (8);

Riachinho: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Rio Parnaíba: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

São Gotardo: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (8);

Serra do Salitre: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Tiros: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Unaí: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (8);

Uruana de Minas: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Varjão de Minas: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Vazante: Técnico de Enfermagem (4) e Condutor Socorrista (4).

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade entre níveis fundamental, médio, técnico e superior, conforme o respectivo cargo pleiteado. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 24 a 40 horas semanais, ou em plantões de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 1.300,00 a R$ 9.500,00.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica no período de 9 de novembro de 2021 a 8 de dezembro de 2021, por meio do site do Instituto Consulpam. Para efetivar a inscrição, é necessário realizar o pagamento da taxa no valor entre R$ 30,00 a R$ 58,00. Entretanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital, puderam solicitar a isenção da taxa entre os dias 9 e 10 de novembro de 2021.





INICIAL

POLÍCIA

POLÍTICA

INTERIOR

ESPORTE

CULTURA

CONCURSOS

ESPAÇO ABERTO

CANAIS

AGRONEGÓCIO

VIAGENS E TURISMO

GERAL

BRASIL E MUNDO

COLUNAS

LISTÃO

PROMOÇÕES

NOTÍCIAS

EDITORIAS

CLASSIFICADOS

EMPREGOS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

DESTAQUES EMPRESARIAIS

EVENTOS

VÍDEOS

MEMORIAL

ENQUETES

FALE CONOSCO

ÚLTIMAS

PIMENTA BUENO: Temporal atinge cidade e causa transtornos

ACIDENTE DE MOTO: Após cirurgias, mulher tem perna amputada e necessita custear despesas

CHEIA DE SABOR: Carne moída à parmegiana para um almoço rápido e delicioso

DECISÃO: Alemanha anuncia lockdown nacional para não vacinados

PARA 2022: Orçamento de Porto Velho salta de R$ 1,5 bi para R$ 1,8 bi



OPORTUNIDADE: Consórcio de Saúde abre concurso com 351 vagas para todos os níveis

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica no período de 9 de novembro de 2021 a 8 de dezembro de 2021

PCI Concursos 02 de Dezembro de 2021 às 09:14

PrintWhatsAppFacebookMessengerTwitterTelegramEmail

 Siga o Rondoniaovivo.com no Google News

Compartilhar no Whatsapp



Foto: Divulgação

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste (Cisreuno), por meio do Instituto Consulpam – Consultoria Público Privada anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de 351 vagas destinadas à contratação de profissionais, em regime CLT.

Arinos: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (8); Condutor Socorrista (8);

Brasilândia de Minas: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Buritis: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Cabeceira Grande: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Carmo do Paranaíba: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Chapada Gaúcha: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Dom Bosco: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Formoso: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

João Pinheiro: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (8);

Lagoa Grande: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Paracatu: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (8);

Patos de Minas: Médico Regulador – Intervencionista (33); Enfermeiro (8); Técnico de Enfermagem (11); Condutor Socorrista (19); Técnico Auxiliar de Regulação Médica – TARM (25); Operador de Frotas (6); Assistente Administrativo (2); Auxiliar Administrativo (8);

Riachinho: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Rio Parnaíba: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

São Gotardo: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (8);

Serra do Salitre: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Tiros: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Unaí: Médico Regulador – Intervencionista (7); Enfermeiro (4); Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (8);

Uruana de Minas: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Varjão de Minas: Técnico de Enfermagem (4); Condutor Socorrista (4);

Vazante: Técnico de Enfermagem (4) e Condutor Socorrista (4).

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade entre níveis fundamental, médio, técnico e superior, conforme o respectivo cargo pleiteado. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 24 a 40 horas semanais, ou em plantões de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 1.300,00 a R$ 9.500,00.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica no período de 9 de novembro de 2021 a 8 de dezembro de 2021, por meio do site do Instituto Consulpam. Para efetivar a inscrição, é necessário realizar o pagamento da taxa no valor entre R$ 30,00 a R$ 58,00. Entretanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital, puderam solicitar a isenção da taxa entre os dias 9 e 10 de novembro de 2021.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva e prova de títulos, na data prevista de 9 de janeiro de 2022, nas cidades de João Pinheiro; Patos de Minas; e Una, em horários e locais a serem divulgados posteriormente.

A prova terá duração máxima de três horas e consistirá em 40 questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa; conhecimentos gerais; conhecimentos específicos; e conhecimentos matemáticos.

Vale ressaltar que a etapa de prova de títulos, será aplicada somete aos candidatos que irão concorrer aos cargos de Médico Regulador – Intervencionista; Enfermeiro; Técnico de Enfermagem; Condutor Socorrista; Assistente Administrativo. No entanto, além da etapa de prova objetiva, os inscritos no cargo de Condutor Socorrista, serão submetidos à fase de prova prática entre os dias previstos de 22 e 23 de janeiro de 2022.

A prova terá duração máxima de três horas e consistirá em 40 questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa; conhecimentos gerais; conhecimentos específicos; e conhecimentos matemáticos.

Vale ressaltar que a etapa de prova de títulos, será aplicada somete aos candidatos que irão concorrer aos cargos de Médico Regulador – Intervencionista; Enfermeiro; Técnico de Enfermagem; Condutor Socorrista; Assistente Administrativo. No entanto, além da etapa de prova objetiva, os inscritos no cargo de Condutor Socorrista, serão submetidos à fase de prova prática entre os dias previstos de 22 e 23 de janeiro de 2022.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade durante dois anos, contados a partir da data da homologação, com possibilidade de ser prorrogado uma única vez por igual período.