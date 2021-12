OPERAÇÃO PTOLOMEU: NOTA PÚBLICA

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sobre a 2ª fase da Operação Ptolomeu, deflagrada no último dia 17 de dezembro do corrente ano, o governo do Estado do Acre informa que se trata de continuidade dos procedimentos policiais anteriores.

O governador Gladson Cameli mais uma vez manifesta respeito, bem como colabora com todos os passos da investigação, de modo que fique esclarecido que o governo sempre agiu dentro da legalidade e do interesse público.

Governo do Acre