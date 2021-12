Operação Papai Noel é lançada em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Quando o natal se aproxima no final do ano a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, começa a intensificar as rondas no centro da cidade para dar mais segurança as pessoas.

Tanto para o comerciante que começa a receber um público maior em seus comércios como também para as pessoas que estão em busca dos presentes de natal. “A operação Papai Noel iniciou nesta sexta-feira, 03, no centro da cidade. A Polícia Militar estabeleceu os pontos durante toda a semana passada. A intenção é que consigamos reduzir e inibir crimes patrimoniais, furtos, roubos e também reduzir qualquer tipo de violência nessa área que estamos resguardando. A operação envolve todo o batalhão da polícia militar”, afirmou o Tenente Belo.