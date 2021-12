Operação integrada das Policias Civil e Rodoviária Federal recupera caminhonete roubada que estava sendo levada para Bolívia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde da última segunda-feira, 13, uma ação integrada das Policias Civil e Rodoviária Federal realizou cercou policial e recuperou uma caminhonete modelo Amarok que havia sido roubada na cidade de Rio Branco no Acre.

O carro estava sendo conduzido por dois ocupantes e ao perceber a barreira policial furaram o bloqueio em alta velocidade em direção à fronteira com o país vizinho.

A equipe da Polícia Civil perseguiu a caminhonete e após alguns quilômetros de acompanhamento os assaltantes perderam o controle do veículo e saíram da estrada abandonando o veiculo fugindo e adentrando em uma área de floresta. O veículo foi recuperado sem danos.

A equipe da Policia Civil comunicou o fato ao GEFRON que passou a fazer busca na região, mas não obtiveram êxito em capturar os bandidos.

O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri e restituído ao proprietário.

De acordo com o Delegado Gustavo Mendes, a investigação segue no sentido de identificar os autores do roubo e responsabilizá-los pelo crime.

Ascom/Polícia Civil do Acre