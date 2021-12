Operação fiscaliza sete estabelecimentos e apreende quase 100 itens irregulares em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Operação Energia Segura ocorreu entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro.

Operação fiscaliza 7 estabelecimentos e apreende quase 100 itens irregulares em Rio Branco.

Uma operação realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, em Rio Branco, fiscalizou sete estabelecimentos que comercializam fios e cabos elétricos e apreendeu material de procedência irregular em 5 deles.

As irregularidades encontradas foram em relação ao registro, muitos deles cancelados e com ausência de informação, segundo informou o órgão. Ato todo, foram fiscalizados 898 itens que resultou na apreensão de 98 do total.

A operação denominada ‘Energia Segura’ que ocorreu em todo país, foi coordenada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem), e informou que nos cinco estabelecimentos que continham itens fora das normas estabelecidas pelo Inmetro foram autuados e os produtos apreendidos vão ficar sob guarda do órgão para os trâmites legais.

“O objetivo da Operação Energia Segura é a fiscalização na venda de cabos e fios elétricos que devem estar de acordo com as normas do Inmetro, garantindo a eficiência dos materiais e segurança nas instalações que utilizam estes produtos, como instalações elétricas em residências, empresas, indústrias e outros locais”, informou o fiscal técnico do Ipem, Denis Chaves.

Os comerciantes têm um prazo de até 10 dias para apresentar nota fiscal do material apreendido. Alguns itens foram apreendidos por estarem com certificados cancelados pelo Inmetro e outros por não estarem dentro das normas de fabricação, verificados através de teste de medição.

O Ipem fiscalizou estabelecimentos que comercializam fios e cabos elétricos em toda a cidade, com o objetivo de combater as possíveis fraudes na comercialização de fios e condutores elétricos.

“Nos deparamos com vários produtos irregulares quanto ao seu registros cancelados ou com falta de informação do registro”, concluiu.